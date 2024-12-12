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Гвардиола объяснил поражение «Манчестер Сити» в матче с «Ювентусом»

Гвардиола объяснил поражение «Манчестер Сити» в матче с «Ювентусом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Влахович – 53'     2:0 Маккенни – 75'    

«Сегодня мы выглядели весьма уверенно. В отличие от предыдущих матчей, мы реже теряли мяч и занимали необходимые позиции. Однако против итальянских команд, которые всегда играют глубоко и компактно, играть непросто. Соперники отлично адаптируются к таким условиям. Тем не менее, мы продолжали следовать своему стилю, хотя результат мог оказаться и более удачным.

Нам не хватило последнего паса и завершения атаки. Кроме того, мы допустили опасные моменты у своих ворот после переходов, но я искренне горд за своих игроков! Убеждён, они отдали все силы», — приводит слова Гвардиолы Daily Express.

Хосеп Гвардиола Подробнее

На данный момент подопечные Гвардиолы набрали восемь очков и располагаются на 22-м месте в турнирной таблице общего этапа главного европейского турнира.

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