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Opta назвала шансы «ПСЖ» выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Парижане идут в зоне вылета

Opta назвала шансы «ПСЖ» выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Парижане идут в зоне вылета
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Французский «Пари Сен-Жермен» имеет шанс в 64,7% на выход в 1/16 финала Лиги чемпионов по итогам общего этапа турнира, сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, шансов оказаться в восьмёрке у «ПСЖ» нет. В случае двух побед в оставшихся играх парижане наберут лишь 13 очков.

На данный момент подопечные Луиса Энрике находятся на 25-м месте, которое не позволяет выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» с разгромным счётом обыграл «Ред Булл Зальцбург» (3:0). В следующем матче французский клуб дома встретится с «Манчестер Сити». Игра пройдёт 22 января. Завершит общий этап Лиги чемпионов команда Энрике гостевой игрой со «Штутгартом» 29 января.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2024, вторник. 23:00 МСК
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Окончен
0 : 3
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Рамуш – 30'     0:2 Мендеш – 72'     0:3 Дуэ – 85'    
Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
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