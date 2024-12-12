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Opta назвала шансы «ПСЖ» выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Парижане идут в зоне вылета

Французский «Пари Сен-Жермен» имеет шанс в 64,7% на выход в 1/16 финала Лиги чемпионов по итогам общего этапа турнира, сообщает статистический портал Opta Sport.

По информации источника, шансов оказаться в восьмёрке у «ПСЖ» нет. В случае двух побед в оставшихся играх парижане наберут лишь 13 очков.

На данный момент подопечные Луиса Энрике находятся на 25-м месте, которое не позволяет выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» с разгромным счётом обыграл «Ред Булл Зальцбург» (3:0). В следующем матче французский клуб дома встретится с «Манчестер Сити». Игра пройдёт 22 января. Завершит общий этап Лиги чемпионов команда Энрике гостевой игрой со «Штутгартом» 29 января.

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