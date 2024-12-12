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Артета – о разгромной победе «Арсенала» в матче с «Монако»: могли забивать ещё больше

Артета – о разгромной победе «Арсенала» в матче с «Монако»: могли забивать ещё больше
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромную победу в матче с «Монако» (3:0) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Монако
Монако, Монако
1:0 Сака – 34'     2:0 Сака – 78'     3:0 Хаверц – 88'    

«Мы очень хорошо начали игру, в первом тайме должны были закрыть вопрос с результатом, но не сделали этого. В Лиге чемпионов всегда бывают сложные моменты, и мы их пережили, но после второго гола игра уже была под нашим контролем. Это очень хорошо, особенно потому, что голы были совершенно разными. Именно этого мы и хотим — чтобы угроза исходила от каждой фазы игры. Мы могли забить ещё больше голов с игры, но в любом случае я очень доволен», — приводит слова Артеты BBC.

На данный момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице, «Монако» занимает 16-е место.

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