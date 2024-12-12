Артета – о разгромной победе «Арсенала» в матче с «Монако»: могли забивать ещё больше

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал разгромную победу в матче с «Монако» (3:0) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы очень хорошо начали игру, в первом тайме должны были закрыть вопрос с результатом, но не сделали этого. В Лиге чемпионов всегда бывают сложные моменты, и мы их пережили, но после второго гола игра уже была под нашим контролем. Это очень хорошо, особенно потому, что голы были совершенно разными. Именно этого мы и хотим — чтобы угроза исходила от каждой фазы игры. Мы могли забить ещё больше голов с игры, но в любом случае я очень доволен», — приводит слова Артеты BBC.

На данный момент «Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице, «Монако» занимает 16-е место.

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