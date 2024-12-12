Моуринью отреагировал на поражение «Фенербахче» в матче с «Атлетиком»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью высказался о поражении своей команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы с «Атлетиком» (0:2).

«Нам нужно оставаться собранными. Я никогда не предам своих игроков. Спокойствие — это то, что сейчас необходимо. Травмированные скоро вернутся, впереди нас ждут новые матчи. Если ночью мне не удастся уснуть, я уже с вечера начну готовиться к игре с «Башакшехиром». Мы находимся в переходном периоде, движемся к тем целям, которые ставим перед собой на будущее.

Что касается недовольства болельщиков, то я не могу это обсуждать. Фанаты — это основа нашего клуба, а я лишь служащий, который старается и работает для них. Я не намерен их осуждать, хотя сегодня мы сделали несколько ошибок», — приводит слова Моуринью Goal.com.

«Фенербахче» с восемью очками идёт на 15-м месте в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы. В активе «Атлетика» 16 очков. Команда Вальверде вырвалась в лидеры сводной таблицы турнира.

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