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Гвардиола ответил на слова Гюндогана, который раскритиковал игру «Манчестер Сити»

Гвардиола ответил на слова Гюндогана, который раскритиковал игру «Манчестер Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на слова полузащитника клуба Илкая Гюндогана о проблемах с уверенностью после поражения в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Влахович – 53'     2:0 Маккенни – 75'    

«Вы исследуете это и принимаете, что в одном-двух матчах в этом периоде мы были не на высоте, но в остальном играли довольно стабильно. Хочу отдать должное «Ювентусу» и поздравить их с тем, как они оборонялись и переходили в атаки.

Мы были невероятно агрессивны в высоком прессинге, выигрывали верховые мячи, защитная четвёрка сыграла очень хорошо. Конечно, подача — это зона, где Влахович силён. Но я очень доволен тем, как мы играли», — приводит слова Гвардиолы BBC.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 22-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов.

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