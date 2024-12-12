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Тренер «Ман Сити» Гвардиола обратился к «Ювентусу» после поражения от них в ЛЧ

Тренер «Ман Сити» Гвардиола обратился к «Ювентусу» после поражения от них в ЛЧ
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о «Ювентусе» после поражения в очном матче с итальянской командой в рамках 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счётом 0:2.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Влахович – 53'     2:0 Маккенни – 75'    

«Ювентус» — это топовая команда, которая всегда ею была. Я поздравляю их с победой. Будущее принадлежит им», — приводит слова Гвардиолы Football Italia.

Хосеп Гвардиола Подробнее

На данный момент подопечные Гвардиолы набрали восемь очков и располагаются на 22-м месте в турнирной таблице общего этапа главного европейского турнира. «Ювентус», в свою очередь, с 11 очками находится на 14-й строчке.

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