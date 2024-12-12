Радимов назвал главную проблему «Динамо» в текущем сезоне

Бывший футболист и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о главной проблеме московского «Динамо» в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Мне кажется, там (речь о «Динамо») нет лидера. Фомин молчалив, Лунёв пришёл с ошибками, а иностранцы, которые начинают получать кураж, играются на публику, это не на результат, а на то, чтобы себя показать. «Динамо» надо купить броню в центр, такого человека не хватает», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Московское «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Лички набрала 35 очков в 18 матчах.

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