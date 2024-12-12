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Радимов объяснил, почему «Динамо» находится в лидирующей группе в РПЛ

Радимов объяснил, почему «Динамо» находится в лидирующей группе в РПЛ
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Бывший футболист сборной России, ЦСКА и санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о результатах московского «Динамо» в первой части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«По количеству очков «Динамо» находится в лидирующей группе благодаря тому, что «Краснодар» и «Зенит» потеряли очки в концовке, но стержня москвичам не хватает. Когда смотришь матч «Динамо», ты не уверен, что они победят, даже когда ведут 2:0», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Владислав Радимов Подробнее

Московское «Динамо» располагается на четвёртой строчке в таблице чемпионата России, набрав 35 очков после 18 сыгранных матчей под руководством Лички.

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Самая крупная победа «Динамо»:

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