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Криштиану Роналду обратился к Саудовской Аравии после объявления страны хозяйкой ЧМ

Криштиану Роналду обратился к Саудовской Аравии после объявления страны хозяйкой ЧМ
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Нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду опубликовал пост на фоне объявления Саудовской Аравии страной-хозяйкой чемпионата мира. Турнир пройдёт в 2034 году.

«Поздравляю Саудовскую Аравию и всех моих друзей в стране. Я знаю, как вы все гордитесь сегодня. Уверен, чемпионат мира — 2034 будет историческим», — написал Роналду на своей странице в одной из социальных сетей.

Напомним, в среду, 11 декабря, состоялся конгресс Международной федерации футбола (фФИФА), на котором были официально объявлены места проведения ЧМ-2030 и ЧМ-2034 по футболу.

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