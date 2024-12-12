Гвардиола высказался о положении «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о положении команды в турнирной таблице Лиги чемпионов.

«Есть ли волнение перед оставшимися матчами в Лиге чемпионов? У нас осталось два матча, нам нужно, может быть, одно очко. Мы едем в Турин, Париж, наши три выездные игры были действительно тяжёлыми. Вы должны это принять. Мы изменим своё отношение, не забудем тот период, будем больше ценить то, что мы сделали в прошлом, и то, что мы собираемся сделать в будущем»,- приводит слова Гвардиолы BBC.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 22-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. В последнем матче команда проиграла «Ювентусу» (0:2).

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