Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Викингур Р. — Юргорден. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола высказался о положении «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Гвардиола высказался о положении «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о положении команды в турнирной таблице Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Влахович – 53'     2:0 Маккенни – 75'    

«Есть ли волнение перед оставшимися матчами в Лиге чемпионов? У нас осталось два матча, нам нужно, может быть, одно очко. Мы едем в Турин, Париж, наши три выездные игры были действительно тяжёлыми. Вы должны это принять. Мы изменим своё отношение, не забудем тот период, будем больше ценить то, что мы сделали в прошлом, и то, что мы собираемся сделать в будущем»,- приводит слова Гвардиолы BBC.

На данный момент «Манчестер Сити» занимает 22-е место в турнирной таблице Лиги чемпионов. В последнем матче команда проиграла «Ювентусу» (0:2).

Материалы по теме
Гвардиола-игрок мечтал о «Ювентусе». Но клуб его цинично «кинул»
Гвардиола-игрок мечтал о «Ювентусе». Но клуб его цинично «кинул»
Турнирная таблица Лиги чемпионов

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android