Фанатов «Ман Сити» заставили досматривать матч на стадионе «Ювентуса» — ESPN

Недовольные фанаты «Манчестер Сити» рассчитывали уйти со стадиона «Альянц» в Турине до завершения матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом» (0:2). Об этом сообщает журналист ESPN Марк Огден в соцсетях.

По информации источника, когда болельщики начали покидать свои места, по громкоговорителю объявили, что люди должны оставаться в гостевом секторе до тех пор, пока им не позволят выйти.

Предполагается, что это решение может быть связано с безопасностью гостевых фанатов. Гостевых болельщиков держат под контролем, чтобы уменьшить риск столкновений с местным ультрас.

На данный момент «Манчестер Сити» набрал восемь очков и располагается на 22-м месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Ювентус» находится на 14-й строчке с 11 очками.

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