Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Викингур Р. — Юргорден. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанатов «Ман Сити» заставили досматривать матч на стадионе «Ювентуса» — ESPN

Фанатов «Ман Сити» заставили досматривать матч на стадионе «Ювентуса» — ESPN
Аудио-версия:
Комментарии

Недовольные фанаты «Манчестер Сити» рассчитывали уйти со стадиона «Альянц» в Турине до завершения матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Ювентусом» (0:2). Об этом сообщает журналист ESPN Марк Огден в соцсетях.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Влахович – 53'     2:0 Маккенни – 75'    

По информации источника, когда болельщики начали покидать свои места, по громкоговорителю объявили, что люди должны оставаться в гостевом секторе до тех пор, пока им не позволят выйти.

Предполагается, что это решение может быть связано с безопасностью гостевых фанатов. Гостевых болельщиков держат под контролем, чтобы уменьшить риск столкновений с местным ультрас.

На данный момент «Манчестер Сити» набрал восемь очков и располагается на 22-м месте в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Ювентус» находится на 14-й строчке с 11 очками.

Материалы по теме
Гвардиола высказался о положении «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android