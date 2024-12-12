В «ПСЖ» сделали заявление о Луисе Энрике на фоне положения команды в Лиге чемпионов

Президент французского клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи выступил в поддержку главного тренера парижан Луиса Энрике после победы в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ред Булл Зальцбург» (3:0).
«Луис Энрике останется с нами. Мы строим с ним долгосрочный проект, он это знает. Он очень хороший тренер… У нас лучший тренер в мире.
Матч с «Зальцбургом» был очень важен. Можно даже сказать, что он — решающий для продолжения игры в Лиге чемпионов. Мы играли хорошо, забивали голы, и это придаст нам большую уверенность в будущем», — приводит слова Аль-Хелаифи Marca.
На данный момент подопечные Луиса Энрике находятся на 25-м месте, которое не позволяет выйти в плей-офф Лиги чемпионов. На счету парижан семь очков после шести игр.
Фанаты «ПСЖ» скандируют имя Матвея Сафонова: