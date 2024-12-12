Тренер «Барселоны» Флик объяснил замену Рафиньи в матче Лиги чемпионов с «Боруссией»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о замене одного из лидеров своей команды бразильского вингера Рафиньи в связи с подозрением на повреждение. Бразилец покинул поле на 71-й минуте матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:2).
«У Рафиньи ничего нет, это не травма. У него просто была усталость из-за перегрузки», — приводит слова Флика испанское издание AS.
Отметим, на место Рафиньи вышел Ферран Торрес, который оформил победный дубль.
В нынешнем сезоне 27-летний Рафинья провёл за «Барселону» 23 матча во всех турнирах, в которых записал в свой актив 17 голов и 10 результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.
Почему фанатов «Барсы» называют «кулес»:
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