Флик прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:2).

«Мы можем быть очень довольны тем, что сделали, как мы и считали. Первый тайм был замечательным, а во втором тайме, когда они забили, мы были стабильны. ортмунд» играл очень хорошо. Это фантастические игроки, у которых очень высокий темп, но мы хорошо справились. Голы были забиты, потому что мы допустили ошибки. Мы всегда можем улучшить игру, но сегодня я должен поздравить команду, потому что они выступили великолепно», — приводит слова Флика Barca Blaugranes.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Боруссия» находится на девятой строчке.

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