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Рубен Диаш: «Манчестер Сити» должен быть лучше как индивидуально, так и коллективно

Рубен Диаш: «Манчестер Сити» должен быть лучше как индивидуально, так и коллективно
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Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
2 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Влахович – 53'     2:0 Маккенни – 75'    

«Они забили два гола, мы — ни одного. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Но по сути, когда вы не выигрываете, это потому, что вы были недостаточно хороши. Мы сделали много хороших вещей, но этого было недостаточно. По сути, мы должны быть лучше как индивидуально, так и коллективно», — приводит слова Диаса официальный сайт УЕФА.

В следующем туре Лиги чемпионов «Ювентус» встретится с «Брюгге», а «Манчестер Сити» проведёт матч с «ПСЖ».

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