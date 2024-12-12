Рубен Диаш: «Манчестер Сити» должен быть лучше как индивидуально, так и коллективно

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш прокомментировал поражение команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:2).

«Они забили два гола, мы — ни одного. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. Но по сути, когда вы не выигрываете, это потому, что вы были недостаточно хороши. Мы сделали много хороших вещей, но этого было недостаточно. По сути, мы должны быть лучше как индивидуально, так и коллективно», — приводит слова Диаса официальный сайт УЕФА.

В следующем туре Лиги чемпионов «Ювентус» встретится с «Брюгге», а «Манчестер Сити» проведёт матч с «ПСЖ».

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