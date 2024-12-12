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В Англии раскрыли, куда намерен перейти Трент-Александер Арнольд

В Англии раскрыли, куда намерен перейти Трент-Александер Арнольд
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Защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Трент Александер-Арнольд, чей контракт с мерсисайдцами заканчивается грядущим летом, рассчитывает перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщает журналист Sky Sports Мелисса Редди в соцсетях.

По информации источника, Александер-Арнольд «соблазнён» идеей присоединиться именно к «сливочным», несмотря на слухи о начавшихся переговорах воспитанника «красных» с «Манчестер Сити».

Кроме того, Трент воодушевлён игрой с партнёром по сборной Англии Джудом Беллингемом.

Ранее сообщалось, что интерес к Александер-Арнольду проявляет «Барселона», которая хочет создать конкуренцию для Жюля Кунде.

В нынешнем сезоне Александер-Арнольд принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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