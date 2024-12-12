Ламин Ямаль высказался о победе «Барселоны» в матче с «Боруссией» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о победе команды в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:2).

«Мы очень довольны игрой. Набрать три очка на этом стадионе — не само собой разумеющееся. Мы очень много работали ради этого и были вознаграждены. «Боруссия» очень усложнила нам задачу и всегда отыгрывалась. Результат очень важен для нас, потому что нас ждут два очень сложных финальных матча с «Бенфикой» и «Аталантой», — приводит слова Ямаля официальный сайт УЕФА.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Боруссия» находится на девятой строчке.

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