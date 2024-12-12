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Тренер «Балтики» Талалаев: запрещаю смотреть в турнирной таблице вниз — только вверх

Тренер «Балтики» Талалаев: запрещаю смотреть в турнирной таблице вниз — только вверх
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Главный тренер лидера Мелбет Первой лиги калининградской «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о своём отношении к ориентированию игроков в турнирной таблице на команды, которые находятся ниже.

«Мы запрещаем смотреть в нижнюю часть турнирной таблицы и обсуждать, потому что, когда я зашёл, мне начали говорить, что у нас шесть очков до зоны вылета. Это было практически во всех командах. Я приходил в «Тамбов», когда они были на 17‑м месте, в «Ахмат», когда они были на последнем месте, но остались по дополнительным показателям. Здесь важно, чтобы люди изменили подход к жизни, к тренировкам, футболу и к себе. Разрешаю ли смотреть в турнирную таблицу сейчас? И сейчас запрещаю смотреть вниз, только вверх. А вверху у нас звездное небо», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

52-летний российский специалист Андрей Талалаев занял должность главного тренера «Балтики» 6 сентября 2024 года, к этому моменту калининградцы занимали в турнирной таблице Первой лиги шестое место, набрав 13 очков в восьми матчах. Осеннюю часть сезона-2024/2025 балтийцы завершили лидером розыгрыша, набрав 45 очков в 21 матче. Московское «Торпедо» отстаёт от «Балтики» на два очка, находящиеся в зоне стыковых матчей екатеринбургский «Урал» и «Сочи» — на восемь очков.

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