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Орлов: «Зенит» чудом стал весной чемпионом. Может, у Семака кризис наступает?

Орлов: «Зенит» чудом стал весной чемпионом. Может, у Семака кризис наступает?
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Известный журналист и комментатор, бывший нападающий ленинградских «Динамо» и «Зенита» Геннадий Орлов оценил работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

— На ваш взгляд, Семак в состоянии исправить нынешнюю ситуацию?
— Не знаю. А может, у него кризис, наоборот, только наступает? Он опытный специалист, хоть и добивается успеха только в России. В европейских турнирах он себя пока особо не проявлял. Возможно, опыта не хватало.

— Весна 2025-го обещает быть самой тяжёлой для Семака-тренера?
— Естественно. Семака ждёт настоящее испытание. Он сейчас попал в очень сложную ситуацию. Когда всё было хорошо, все играли и были довольны. А сейчас как команду встряхнуть? У него же и прошлая весна была сложной. «Зенит» ведь чудом стал чемпионом! Решил-то судьбу титула в пользу «Зенита» «Краснодар». Это слабость тренерской мысли Лички. «Динамо» ведь достаточно было ничьей, надо было что-то перестроить, а они как играли, так и продолжили. На то и тренер, чтобы что-то придумать. Есть же стратегия по набору очков — это нормальное явление, — сказал Орлов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Геннадием Орловым читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.

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