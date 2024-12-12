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Велес Сарсфилд – Сентраль Кордова, результат матча 12 декабря 2024, счет 0:1, финала Кубка Аргентины

«Сентраль Кордова» выиграл Кубок Аргентины, одолев в финале «Велес Сарсфилд»
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В ночь с 11 на 12 декабря мск на стадионе «15 апреля» в аргентинском Санта-Фе завершился финальный матч на Кубок Аргентины, в котором встретились «Велес Сарсфилд» из столицы страны Буэнос-Айреса и «Сентраль Кордова» из Сантьяго-дель-Эстеро. Победу со счётом 1:0 одержали «железнодорожники» из Сантьяго, которые и стали обладателями национального Кубка.

Кубок Аргентины 2024 . Финал
12 декабря 2024, четверг. 03:15 МСК
Велес Сарсфилд
Буэнос-Айрес
Окончен
0 : 1
Сентраль Кордова
Сантьяго-дель-Эстеро
0:1 Годой – 54'    

Единственный гол на 54-й минуте игры забил аргентинский нападающий «Сентраль Кордова» Матиас Годой, которому ассистировал колумбийский полузащитник Луис Ангуло.

Этот трофей стал первым на высшем уровне для «Сентраль Кордова», основанного в 1919 году.

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