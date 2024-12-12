Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Виктория Пльзень — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: Станковича уже хотели убирать из «Спартака», но он молодец, удержался

Орлов: Станковича уже хотели убирать из «Спартака», но он молодец, удержался
Комментарии

Известный журналист и комментатор, бывший нападающий ленинградских «Динамо» и «Зенита» Геннадий Орлов высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«У Федуна в «Спартаке» за 18 лет было 18 тренеров. А что после него? Два года — два новых тренера и генеральных директора. Тренеру ведь нужно найти ключик к игрокам, а игрокам — понять тренера: какая система игры, принципы взаимозаменяемости на поле и так далее. Хорошо, что Станкович удержался. Ведь был момент — его тоже хотели убирать. Но он молодец — подобрал состав, почувствовал команду», — сказал Орлов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Геннадием Орловым читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.

Материалы по теме
Валерий Непомнящий: «Спартак» можно называть фаворитом в борьбе за чемпионство РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android