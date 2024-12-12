Орлов: Станковича уже хотели убирать из «Спартака», но он молодец, удержался

Известный журналист и комментатор, бывший нападающий ленинградских «Динамо» и «Зенита» Геннадий Орлов высказался о работе главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

«У Федуна в «Спартаке» за 18 лет было 18 тренеров. А что после него? Два года — два новых тренера и генеральных директора. Тренеру ведь нужно найти ключик к игрокам, а игрокам — понять тренера: какая система игры, принципы взаимозаменяемости на поле и так далее. Хорошо, что Станкович удержался. Ведь был момент — его тоже хотели убирать. Но он молодец — подобрал состав, почувствовал команду», — сказал Орлов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Геннадием Орловым читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.