Геннадий Орлов: этот «Краснодар» будет до конца бороться за золото РПЛ

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о лидерстве «Краснодара» по итогам осенней части РПЛ.

«Футбол — это индустрия, здесь необходимы деньги. У Галицкого они есть, и были приобретены хорошие игроки. Ивич шёл на первом месте, но был уволен, потому что владельцу не нравился его футбол. А Мусаев не просто подхватил, а даже приподнял флаг. Игра «Краснодара» стала более комбинационной, интересной. Появилась стабильность: за весь первый круг команда не проиграла ни одного матча. Ушёл Сафонов, и оказалось, что Агкацев — хорошая ему замена. Просто молодец, хороший вратарь! Этот «Краснодар» вправе рассчитывать на успех, и он будет бороться за золото до конца», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После завершения осенней части сезона-2024/2025 «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков в 18 матчах. Столько же очков у находящегося на втором месте петербургского «Зенита», который уступает «быкам» лидерство по результату личной встречи.

Полное интервью с Геннадием Орловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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