Геннадий Орлов жёстко раскритиковал бразильского полузащитника «Зенита» Клаудиньо

Известный журналист и комментатор, экс-нападающий «Зенита» Геннадий Орлов критически высказался о текущем состоянии бразильского полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо.

«Что произошло с Клаудиньо? Он же перестал быть тем Клаудиньо, каким мы его знали. Превратился в среднего игрока, который теперь даже в состав не попадает с первой минуты. Это значит, что футболисты запускают сами себя. Тренер даёт возможность игроку проявить себя, помогает ему, но игрок-то сам себя готовит, особенно профессионал. Он же должен знать, как нужно тренироваться и сколько отдавать сил, потому что лучше самого игрока никто его организм не знает. А Клаудиньо себя явно запустил. И не он один», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

27-летний атакующий полузащитник Клаудиньо в текущем сезоне провёл за «Зенит» 20 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт один гол в Кубке России и пять ассистентских действий в РПЛ.

Полное интервью с Геннадием Орловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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