«Я чуть не обмочился». Ямаль рассказал о забавном случае перед сдачей допинг-теста

17-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль искренне рассказал о том, что после матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» который закончился победой каталонской команды со счётом 3:2, ему необходимо было пройти допинг-тест.

«Я чуть не обмочился после матча, но мне не позволили это сделать, потому что я должен был пройти антидопинговый тест (смеётся)», — приводит слова Ямаля Sport.es.

Напомним, по итогам шести игр «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Боруссия» находится на девятой строчке. Лидером таблицы является «Ливерпуль», набравший 18 очков.