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«Я чуть не обмочился». Ямаль рассказал о забавном случае перед сдачей допинг-теста

«Я чуть не обмочился». Ямаль рассказал о забавном случае перед сдачей допинг-теста
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17-летний полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль искренне рассказал о том, что после матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» который закончился победой каталонской команды со счётом 3:2, ему необходимо было пройти допинг-тест.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 3
Барселона
Барселона, Испания
0:1 Рафинья – 53'     1:1 Гирасси – 60'     1:2 Ф. Торрес – 75'     2:2 Гирасси – 78'     2:3 Ф. Торрес – 85'    

«Я чуть не обмочился после матча, но мне не позволили это сделать, потому что я должен был пройти антидопинговый тест (смеётся)», — приводит слова Ямаля Sport.es.

Напомним, по итогам шести игр «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Лиги чемпионов. «Боруссия» находится на девятой строчке. Лидером таблицы является «Ливерпуль», набравший 18 очков.

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