Эдуард Мор назвал неожиданности и главное разочарование осенней части сезона РПЛ

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал итоги завершившейся осенней части сезона в Российской Премьер-Лиге.

«В верхней части таблицы неожиданно то, что есть большая интрига. «Спартак» всего на два очка от двух лидеров отстаёт, «Локомотив» и «Динамо» близко. Это и есть главная неожиданность со знаком плюс. В нижней части таблицы есть то, что мало кто ожидал. Со знаком плюс — «Акрон». Команда, которую чуть ли все не похоронили с таким атакующим футболом, говорили, что они не справятся. У неё не самые большие возможности, но идёт высоко достаточно — на девятом месте. Разочарование — «Оренбург». Тут двух мнений быть не может», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

После 18 туров РПЛ первая пятёрка команд располагается в пределах четырёхочковой дистанции друг от друга. Лидирующий «Краснодар» и занимающий вторую строчку «Зенит» набрали по 39 очков, московский «Спартак» — 37 очков, столичные «Динамо» и «Локомотив» — по 35 очков.

Дебютант РПЛ тольяттинский «Акрон» набрал 22 очка в 18 матчах и занимает девятое место, опережая зону стыковых матчей на шесть очков. «Оренбург» замыкает таблицу с пятиочковым отставанием от остальных команд — на счету команды Владимира Слишковича восемь очков.

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