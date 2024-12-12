Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Виктория Пльзень — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов: «Зенит» позарился на Соболева, от которого явно отказался «Спартак»

Орлов: «Зенит» позарился на Соболева, от которого явно отказался «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Известный журналист и комментатор, бывший нападающий ленинградских «Динамо» и «Зенита» Геннадий Орлов оценил трансфер нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в состав петербургского «Зенита».

«Зенит» почему-то позарился на Соболева, от которого явно отказался «Спартак»! Это же Станковича решение было. И смотрите, насколько дальновидное: что творит Угальде?! И вообще вся четвёрка у «Спартака» впереди замечательная, образец потрясающей атакующей игры. Что первым делом сделал Станкович? Человек опытный, он поднял физическую подготовленность команды. У «Краснодара» она ещё более-менее была, но вот «Зенит» в этом смысле провалился», — сказал Орлов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Геннадием Орловым читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.

Материалы по теме
«Зенит» — «Акрон». Семак и Соболев уйдут на перерыв лидерами
«Зенит» — «Акрон». Семак и Соболев уйдут на перерыв лидерами
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android