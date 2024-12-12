Орлов: «Зенит» позарился на Соболева, от которого явно отказался «Спартак»

Известный журналист и комментатор, бывший нападающий ленинградских «Динамо» и «Зенита» Геннадий Орлов оценил трансфер нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в состав петербургского «Зенита».

«Зенит» почему-то позарился на Соболева, от которого явно отказался «Спартак»! Это же Станковича решение было. И смотрите, насколько дальновидное: что творит Угальде?! И вообще вся четвёрка у «Спартака» впереди замечательная, образец потрясающей атакующей игры. Что первым делом сделал Станкович? Человек опытный, он поднял физическую подготовленность команды. У «Краснодара» она ещё более-менее была, но вот «Зенит» в этом смысле провалился», — сказал Орлов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Полное интервью с Геннадием Орловым читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.