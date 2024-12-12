Триллер «Барселоны» и «Боруссии» в ЛЧ, «Сити» уступил «Ювентусу». Главное к утру

«Барселона» переиграла дортмундскую «Боруссию» в нервном и результативном матче Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» потерпел очередной крах в игре с «Ювентусом», российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провёл 700-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».