Триллер «Барселоны» и «Боруссии» в ЛЧ, «Сити» уступил «Ювентусу». Главное к утру
«Барселона» переиграла дортмундскую «Боруссию» в нервном и результативном матче Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» потерпел очередной крах в игре с «Ювентусом», российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провёл 700-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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