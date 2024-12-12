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12 декабря главные новости спорта, футбольные трансферы, Лига чемпионов, НХЛ, КХЛ, НБА, Единая лига ВТБ, теннис

Триллер «Барселоны» и «Боруссии» в ЛЧ, «Сити» уступил «Ювентусу». Главное к утру
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«Барселона» переиграла дортмундскую «Боруссию» в нервном и результативном матче Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» потерпел очередной крах в игре с «Ювентусом», российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провёл 700-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Барселона» вырвала победу в концовке матча с «Боруссией» Д в Лиге чемпионов.
  2. «Ювентус» обыграл «Манчестер Сити» со счётом 2:0 в 6-м туре Лиги чемпионов.
  3. Артемий Панарин провёл 700-й матч в НХЛ.
  4. «Монако» с Головиным разгромно проиграл «Арсеналу» в матче 6-го тура Лиги чемпионов.
  5. Худяков пропустил три, «Штурм» уступил «Лиллю» в 6-м туре Лиги чемпионов.
  6. Ассист Панарина помог «Рейнджерс» нанести «Баффало» восьмое поражение подряд.
  7. Игорь Шестёркин признан второй звездой матча «Баффало» — «Рейнджерс».
  8. Результаты матчей Лиги чемпионов УЕФА 11 декабря.
  9. «Сентраль Кордова» выиграл Кубок Аргентины, одолев в финале «Велес Сарсфилд».
  10. Форвард «Вашингтона» Уилсон рассказал, что получил перелом после попадания шайбы в лицо.
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