Аморим отреагировал на слухи о его желании продать более половины состава «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал о своих планах в команде на фоне слухов о том, что в клубе планируют продать более половины игроков в зимнее и летнее трансферные окна.

«У нас есть хорошие игроки из других стран, и нам нужно время, чтобы донести до них нашу идею, а потом посмотрим. Если не будет побед, то будут уходить игроки и тренер. Мы должны совершенствоваться как команда, нам нужно многое наладить в нашем клубе, прежде чем думать о покупке или продаже игроков. Нам многое нужно сделать, так что давайте сосредоточимся на улучшении наших игроков», — приводит слова Аморима Goal.com.

Напомним, по итогам 15 игр «Манчестер Юнайтед» располагается на 13-м месте турнирной таблицы АПЛ.