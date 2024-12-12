Нападающий «Арсенала» Сака прокомментировал свой несостоявшийся хет-трик в матче ЛЧ

Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака высказался о своём несостоявшемся хет-трике в матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Монако». Напомним, встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу английской команды. Сака забил два гола, на 88-й минуте игрок мог оформить хет-трик, но мяч залетел в ворота «Монако», отскочив от голени нападающего Кая Хаверца.

«Кай помешал этому, но не волнуйтесь, [хет-трик] уже на подходе. Он уже в пути (смеётся)», — приводит слова Саки ESPN.

Букайо Сака пополнил состав «Арсенала» в июле 2019 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. В текущем сезоне футболист поучаствовал в 21 матче, забил девять голов и сделал 12 результативных передач.