Нападающий «Арсенала» Сака прокомментировал свой несостоявшийся хет-трик в матче ЛЧ
Поделиться
Нападающий лондонского «Арсенала» Букайо Сака высказался о своём несостоявшемся хет-трике в матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Монако». Напомним, встреча закончилась со счётом 3:0 в пользу английской команды. Сака забил два гола, на 88-й минуте игрок мог оформить хет-трик, но мяч залетел в ворота «Монако», отскочив от голени нападающего Кая Хаверца.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
11 декабря 2024, среда. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
Монако
Монако, Монако
1:0 Сака – 34' 2:0 Сака – 78' 3:0 Хаверц – 88'
«Кай помешал этому, но не волнуйтесь, [хет-трик] уже на подходе. Он уже в пути (смеётся)», — приводит слова Саки ESPN.
Букайо Сака пополнил состав «Арсенала» в июле 2019 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года. В текущем сезоне футболист поучаствовал в 21 матче, забил девять голов и сделал 12 результативных передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 12 декабря 2024
-
09:45
-
09:35
-
09:33
-
09:30
-
09:30
-
09:10
-
09:10
-
08:56
-
08:36
-
08:35
-
08:30
-
08:10
-
08:03
-
07:45
-
07:16
-
07:04
-
06:10
-
05:51
-
04:54
-
04:49
-
04:40
-
04:30
-
04:20
-
04:16
-
04:04
-
03:47
-
03:38
-
03:30
-
03:19
-
02:52
-
02:34
-
02:33
-
02:11
-
02:11
-
01:54