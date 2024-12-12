Алексей Гасилин высказался о причинах проблем в игре ЦСКА

Экс-нападающий «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, в чём видит причины неяркой игры ЦСКА в осенней части сезона-2024/2025.

«Обляков перестал играть на своей привычной позиции. Из‑за этого во многих играх ЦСКА проваливается. Пьянич — это опытный игрок, но нужно найти для него позицию. Мы видим, что Николич в ущерб себе, результату и команде переводит Облякова на правый фланг, а Пьянича ставит туда, где играл Обляков. Нужно искать позицию Пьяничу, а не Облякову. Обляков всё же важнейшая фигура в нынешнем составе», — сказал Гасилин в эфире телеканала «Матч ТВ».

ЦСКА набрал 31 очко в 18 матчах осенней части сезона РПЛ и занимает в турнирной таблице шестое место, отставая на восемь очков от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» и на четыре очка от находящегося на пятой строчке московского «Локомотива».

34-летний боснийский полузащитник Миралем Пьянич подписал контракт с армейцами 26 сентября 2024 года и сыграл в 11 матчах во всех турнирах, отметившись результативным пасом в Кубке России. В семи матчах РПЛ с участием Пьянича ЦСКА набрал 14 очков, одержав в них четыре победы при двух ничьих и одном поражении.

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