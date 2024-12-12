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Радимов сравнил текущий сезон РПЛ с триллером

Радимов сравнил текущий сезон РПЛ с триллером
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Бывший футболист сборной России и тренер санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о ситуации в РПЛ в нынешнем сезоне.

«Чемпионат России в этом году похож на триллер: серия за серией и идёт раз в неделю. Про «Спартак» в 10-м туре говорили, что нужно менять тренера, а теперь смотрим таблицу — они в двух очках от первого места. Сейчас ещё интрига в том, что на трансферном рынке будут работать команды. «Краснодару» нужно усилить скамейку, «Зениту» с кем‑то расстаться, освободить», — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!».

Напомним, после 18 туров на первом месте расположился «Краснодар», на второй строчке находится «Зенит», обе команды имеют в своём активе по 39 очков, третье место занимает «Спартак» с 37 очками.

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