Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 12 декабря

Сегодня, 12 декабря, пройдут матчи 6-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.
Расписание матчей Лиги Европы УЕФА 12 декабря (время — московское)
20:45. «Хоффенхайм» (Германия) – «Стяуа» (Румыния)
20:45. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
20:45. «Мальмё» (Швеция) – «Галатасарай» (Турция)
20:45. «Лудогорец» (Болгария) – «АЗ Алкмар» (Нидерланды)
20:45. «Олимпиакос» (Греция) – «Твенте» (Нидерланды)
20:45. «Юнион» (Бельгия) – «Ницца» (Франция)
20:45. ПАОК (Греция) – «Ференцварош» (Венгрия)
20:45. «Рома» (Италия) – «Брага» (Португалия)
23:00. «Будё-Глимт» (Норвегия) – «Бешикташ» (Турция)
23:00. «Эльфсборг» (Швеция) – «Карабах» (Азербайджан)
23:00. «Реал Сосьедад» (Испания) – «Динамо» К (Украина)
23:00. «Маккаби» Т-А (Израиль) – РФШ (Латвия)
23:00. «Лион» (Франция) – «Айнтрахт» Ф (Германия)
23:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Лацио» (Италия)
23:00. «Славия» П (Чехия) – «Андерлехт» (Бельгия)
23:00. «Порту» (Португалия) – «Мидтьюлланн» (Дания)
23:00. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия)