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Защитник «Пари НН» Карич прокомментировал первую часть сезона для команды

Защитник «Пари НН» Карич прокомментировал первую часть сезона для команды
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Словенский центральный защитник «Пари НН» Свен Шоштарич Карич высказался о первой части нынешнего сезона РПЛ для нижегородцев. После 18 туров чемпионата России «Пари НН» занимает 12-е место в турнирной таблице.

«Это только первая половина сезона, посмотрим, что будет дальше. Мы могли бы получить больше очков, а могли — меньше, но в целом я думаю, что это нормально. Но нам нужно лучше играть.

Конечно, мы ориентируемся на менталитет, что мы можем выигрывать в каждом матче, но мы должны демонстрировать это. После зимней паузы увидим, как всё сложится для нас. В этом сезоне сложно сказать, кто может стать чемпионом, посмотрим. Вторая часть сезона всегда самая тяжёлая, поэтому мы должны хорошо подготовиться к возобновлению чемпионата. Узнаем, что будет в итоге. О другом мы не думаем», — сказал Карич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

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