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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 12 декабря

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 12 декабря
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Сегодня, 12 декабря, пройдут матчи 5-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА 12 декабря (время — московское)

16:00. «Викингур» Р (Исландия) – «Юргорден» (Швеция)
18:30. «Астана» (Казахстан) – «Челси» (Англия)
20:45. «Ноа» (Армения) – АПОЭЛ (Кипр)
20:45. «Динамо» Мн (Беларусь) – «Ларн» (Северная Ирландия)
20:45. «Петрокуб» (Молдавия) – «Бетис» (Испания)
20:45. ХИК (Финляндия) – «Мольде» (Норвегия)
20:45. «Олимпия» Л (Словения) – «Серкль Брюгге» (Бельгия)
20:45. «Легия» (Польша) – «Лугано» (Швейцария)
20:45. «Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Хайденхайм» (Германия)
20:45. «Копенгаген» (Дания) – «Хартс» (Шотландия)
20:45. «Фиорентина» (Италия) – ЛАСК (Австрия)
23:00. «Санкт-Галлен» (Швейцария) – «Витория Гимарайнш» (Португалия)
23:00. «Пафос» (Кипр) – «Целе» (Словения)
23:00. «Млада-Болеслав» (Чехия) – «Ягеллония» (Польша)
23:00. ТНС (Уэльс) – «Панатинаикос» (Греция)
23:00. «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина)
23:00. «Омония» (Кипр) – «Рапид» В (Австрия)
23:00. «Гент» (Бельгия) – ТСЦ (Сербия)

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