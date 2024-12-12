Джон Кордоба раскрыл подробности сорвавшегося перехода в «Спартак» прошлым летом

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о сорвавшемся переходе в «Спартак» прошлым летом. Колумбиец заявил, что это не красно-белые отказались от него, а он не захотел переходить в московский клуб. Также Кордоба отметил, что для него история со «Спартаком» закрыта — этот этап должен остаться в прошлом. При этом Джон поблагодарил красно-белых за проявленный интерес.

«Спартак» решил отказаться от меня из-за больших запросов по зарплате? Что решил «Спартак» — дело «Спартака». Я знаю, чего стою! Но вообще-то в данной ситуации, кажется, именно Джон Кордоба принял решение не переходить в «Спартак», а не «Спартак» принял решение не покупать меня.

Я уважаю «Спартак» как клуб. Благодарю их за интерес ко мне. Но история со «Спартаком» для меня закрыта, надо оставить её в прошлом», — приводит слова Кордобы «Спорт-экспресс».

Прошлым летом СМИ сообщали о возможном переходе Кордобы в «Спартак» или «Зенит». Красно-белые, по версии прессы, не стали подписывать форварда из-за завышенных требований по зарплате. А сине-бело-голубые выбрали Александра Соболева. В итоге Кордоба остался в «Краснодаре», а осенью продлил контракт с южным клубом.