Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Виктория Пльзень — Манчестер Юнайтед. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джон Кордоба раскрыл подробности сорвавшегося перехода в «Спартак» прошлым летом

Джон Кордоба раскрыл подробности сорвавшегося перехода в «Спартак» прошлым летом
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался о сорвавшемся переходе в «Спартак» прошлым летом. Колумбиец заявил, что это не красно-белые отказались от него, а он не захотел переходить в московский клуб. Также Кордоба отметил, что для него история со «Спартаком» закрыта — этот этап должен остаться в прошлом. При этом Джон поблагодарил красно-белых за проявленный интерес.

«Спартак» решил отказаться от меня из-за больших запросов по зарплате? Что решил «Спартак» — дело «Спартака». Я знаю, чего стою! Но вообще-то в данной ситуации, кажется, именно Джон Кордоба принял решение не переходить в «Спартак», а не «Спартак» принял решение не покупать меня.

Я уважаю «Спартак» как клуб. Благодарю их за интерес ко мне. Но история со «Спартаком» для меня закрыта, надо оставить её в прошлом», — приводит слова Кордобы «Спорт-экспресс».

Прошлым летом СМИ сообщали о возможном переходе Кордобы в «Спартак» или «Зенит». Красно-белые, по версии прессы, не стали подписывать форварда из-за завышенных требований по зарплате. А сине-бело-голубые выбрали Александра Соболева. В итоге Кордоба остался в «Краснодаре», а осенью продлил контракт с южным клубом.

Материалы по теме
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, как Джон Кордоба относится к хейту
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android