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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Астана — Челси: во сколько начало матча Лиги конференций УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Астана» — «Челси»: во сколько начало матча Лиги конференций, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 12 декабря, в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся казахстанская «Астана» и английский «Челси». Команды будут играть на стадионе «Центральный» в Алма-Ате (Казахстан). Матч обслужит бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски (Германия). Начало игры — в 18:30 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига конференций . Общий этап. 5-й тур
12 декабря 2024, четверг. 18:30 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам шести туров общего этапа определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги конференций
Турнирная таблица Лиги конференций
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