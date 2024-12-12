Александр Тарханов: большой минус, что в «Спартаке» играет очень мало русских ребят

Российский тренер Александр Тарханов высказался о работе сербского специалиста Деяна Станковича в московском «Спартаке».

«Было ясно, что Станковичу нужно было познакомиться с командой и узнать всех футболистов «Спартака». Не бывает такого, чтобы он поставил игроков и они сразу заиграли. Для этого нужно время. Сейчас Станкович стабилизировал состав, однако играет очень мало русских ребят. Это большой минус.

Видимо, сами россияне не стремятся проявлять себя на тренировках и в матчах. Для российского футбола плохо, если «Спартак» покинет большинство россиян. Русские должны быть и играть в клубе на первых ролях», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.