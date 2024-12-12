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Начало прямой трансляции
23:00 Мск
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Виктория Пльзень — Манчестер Юнайтед: во сколько начало матча Лиги Европы УЕФА 2024-2025, где смотреть прямую трансляцию

«Виктория Пльзень» — «Ман Юнайтед»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть
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Сегодня, 12 декабря, в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся чешская «Виктория Пльзень» и английский «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Дусан Арена» в Пльзене (Чехия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марианом Барбу (Румыния). Начало игры — в 20:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . Общий этап. 6-й тур
12 декабря 2024, четверг. 20:45 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам восьми туров определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги Европы
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