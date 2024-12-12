«Виктория Пльзень» — «Ман Юнайтед»: во сколько начало матча Лиги Европы, где смотреть

Сегодня, 12 декабря, в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы встретятся чешская «Виктория Пльзень» и английский «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Дусан Арена» в Пльзене (Чехия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Марианом Барбу (Румыния). Начало игры — в 20:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

По итогам восьми туров определятся лучшие восемь команд, которые сразу отправятся в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.