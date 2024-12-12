Франк Артига поставил оценку «Химкам» за первую часть сезона РПЛ

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о первой части сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«Как оценю первую часть сезона по 10-балльной шкале? На пять.

Предполагал ли, что придётся бороться за выживание? У руководства, игроков, тренеров всегда есть амбиции подняться как можно выше. Но когда ты видишь, как всё идет, понимаешь: это будет сложная задача и на начальном этапе реальная цель – удержаться в лиге. Мы находимся именно в этом процессе. Строится и команда, и клуб, которому важно иметь инфраструктуру уровня РПЛ», — приводит слова Артиги официальный сайт «Химок».

«Химки» находятся на 13-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей.