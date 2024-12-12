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Николай Наумов: Дзюба был непрошибаемым, а Соболев ломается и психует из-за критики

Николай Наумов: Дзюба был непрошибаемым, а Соболев ломается и психует из-за критики
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о нападающем «Акрона» Артёме Дзюбе, который ранее играл за железнодорожников.

«Когда Соболев уходил из «Спартака», я сразу говорил, что он не будет играть в «Зените», так как есть футболисты посильнее. Он не подходит «Зениту» по стилю, ведь это не Дзюба. В отличие от Артёма, у Соболева нет психологической устойчивости. Дзюба был непрошибаемым, а Александр ломается и психует из-за критики. Это абсолютно провальный трансфер.

Но для «Зенита» это характерный переход. Это, что ли, первый трансфер российского футболиста в клуб? Я могу назвать полтора десятка россиян, которых «Зенит» погубил», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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