Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Рейнджерс — Тоттенхэм Хотспур. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фердинанд — о «Манчестер Сити»: команда Гвардиолы ещё никогда не была так плоха

Фердинанд — о «Манчестер Сити»: команда Гвардиолы ещё никогда не была так плоха
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд высказался о последних неудачных результатах «Манчестер Сити». «Горожане» накануне уступили «Ювентусу» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Это грозная команда, которая четыре раза подряд выиграла АПЛ. У них есть история большого успеха. Но мы никогда не видели, чтобы команда Пепа Гвардиолы выглядела настолько плохо. Тренеру нужно найти способ взбодрить эту команду, вернуть ей форму и уверенность», — приводит слова Фердинанда BBC.

Матч между «Ювентусом» и «Манчестер Сити» состоялся накануне, 11 декабря. Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Ювентуса». На данный момент итальянский «Ювентус» занимает 14-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 11 очков за шесть матчей. Английский «Манчестер Сити» заработал восемь очков и расположился на 22-й строчке.

Материалы по теме
Рубен Диаш: «Манчестер Сити» должен быть лучше как индивидуально, так и коллективно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android