Фердинанд — о «Манчестер Сити»: команда Гвардиолы ещё никогда не была так плоха

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Рио Фердинанд высказался о последних неудачных результатах «Манчестер Сити». «Горожане» накануне уступили «Ювентусу» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Это грозная команда, которая четыре раза подряд выиграла АПЛ. У них есть история большого успеха. Но мы никогда не видели, чтобы команда Пепа Гвардиолы выглядела настолько плохо. Тренеру нужно найти способ взбодрить эту команду, вернуть ей форму и уверенность», — приводит слова Фердинанда BBC.

Матч между «Ювентусом» и «Манчестер Сити» состоялся накануне, 11 декабря. Игра проходила на стадионе «Альянц» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Ювентуса». На данный момент итальянский «Ювентус» занимает 14-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Команда набрала 11 очков за шесть матчей. Английский «Манчестер Сити» заработал восемь очков и расположился на 22-й строчке.