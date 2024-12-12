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Франк Артига ответил, когда освоился в «Химках»

Франк Артига ответил, когда освоился в «Химках»
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Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига рассказал, когда понял, что освоился в клубе.

«В какой момент освоился в «Химках»? Когда немного разобрался с количеством игроков и нащупал контуры игры. В ФНЛ «Химки» показывали совсем другой футбол, перестроить команду на свои идеи — не такой уж быстрый и лёгкий процесс, особенно при большом числе новичков. Начинали мы с пяти защитников, затем перешли на четыре, это потребовало времени. После сентябрьского матча с «Оренбургом» что-то стало получаться, появилась стабильность, игроки начали понимать принципы футбола, который хочу привить», — приводит слова Артиги официальный сайт «Химок».

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