Геннадий Орлов связал спад «Краснодара» на финише года с промахом Кордобы в Колумбии

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов прокомментировал спад «Краснодара» перед зимним перерывом. Он связал кризис «быков» с фатальным промахом Джона Кордобы в матче за сборную Колумбии.

— Четыре тура без побед после 11 выигрышей подряд — следствие физической или в большей степени моральной усталости?

— Да всё вместе, и психологической, и физической. Тут ещё получилось, что Кордоба неудачно сыграл за сборную, не попал в пустые ворота. А колумбийцы же очень страстные. Однажды они одного футболиста даже убили за гол в свои ворота. С местными фанатами шутки плохи. Ответственность должна быть. И Кордоба расстроенный вернулся и больше до конца года не забивал за клуб. А потом все соперники научились ему противодействовать. Это значит, что тренеры качественно работают, — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.