Тарханов: нельзя назвать трансфер Соболева в «Зенит» провальным

Российский тренер Александр Тарханов оценил переход нападающего Александра Соболева из московского «Спартака» в санкт-петербургский «Зенит».

«Соболев пока не вписывается в игру «Зенита» — он немножко потерянный. Но ещё нельзя называть этот трансфер провальным, потому что это только начало. Ему нужно адаптироваться, хотя игрок его уровня должен адаптироваться сразу же. Мне кажется, в «Зените» немножко другой футбол, поэтому Соболев не может проявить себя. Семак говорил, что взяли его, чтобы закрыть второй этаж. Происходит много фланговых передач, но он не забивает», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.