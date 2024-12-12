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Тренер «Химок» Артига высказался о разнице между РПЛ и Первой лигой

Тренер «Химок» Артига высказался о разнице между РПЛ и Первой лигой
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Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига сравнил Российскую Премьер-Лигу с Мелбет Первой лигой.

«Между ФНЛ и РПЛ, честно говоря, очень большая дистанция. Это другой уровень, разные лиги. Есть игроки, которые весьма хороши для младшей, но совершенно не подходят старшей лиге. Знаю, потому что работал в обеих. И играл против «Химок», которые показывали в прошлом сезоне сильный футбол. Но некоторые его аспекты мне не нравились, не подходили сугубо по-тренерски. Любой специалист ставит команде ту игру, которая для него привычнее и эффективнее, будь то 4-3-3 или 4-2-3-1. Этим я и занялся.

У лиг сильно разнится число разрешённых легионеров. В РПЛ не наберётся ста россиян, регулярно выходящих на поле, и это удивительно для такой большой страны с её футбольными традициями. Логично, что команды ФНЛ, вырастая в классе, испытывают сложности с адаптацией», — приводит слова Артиги официальный сайт клуба.

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