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Талалаев: есть собаки, которые преданнее и порядочнее многих людей

Талалаев: есть собаки, которые преданнее и порядочнее многих людей
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Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев сравнил людей с собаками, отвечая на вопрос о своём эмоциональном состоянии в критические моменты.

— Мне кажется, даже собаки понимают, когда кусают иногда маленьких детей, которые их достают. В какой-то момент собака не сдерживается — и кусает. Понимает, что этого нельзя было делать, но момент уже прошёл. Поэтому я не так сильно журю себя за какие-то поступки, потому что это всё равно обдуманная деятельность.

— В данном случае у человека мозгов больше, чем у той собаки.
— Согласен. Думаю, что чуть-чуть мы умнее. Если говорим о мозгах. Если же о лучших качествах, то есть собаки, которые преданнее, порядочнее и, скажем так, воспитаннее многих людей, — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

52-летний российский специалист Андрей Талалаев занял должность главного тренера «Балтики» 6 сентября 2024 года, к этому моменту калининградцы занимали в турнирной таблице Первой лиги шестое место, набрав 13 очков в восьми матчах. Осеннюю часть сезона-2024/2025 балтийцы завершили лидерами розыгрыша, набрав 45 очков в 21 матче. Московское «Торпедо» отстаёт от «Балтики» на два очка, находящиеся в зоне стыковых матчей екатеринбургский «Урал» и «Сочи» — на восемь очков.

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