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Первый тренер Батракова в «Локомотиве»: главное качество Лёши — мышление

Первый тренер Батракова в «Локомотиве»: главное качество Лёши — мышление
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Андрей Алтухов, который является первым тренером Алексея Батракова в «Локомотиве», высказался о прогрессе молодого футболиста железнодорожников.

«Не было сомнений, что Лёша выиграет награду «Первая пятёрка». Надо смотреть, как у него будет продолжаться его успешная деятельность. Самое главное качество Лёши, которое его отличало от других, — мышление. Он быстро мыслил, принимал наиболее рациональное решение. Его главное качество — голова. Ну и у него хорошее техническое оснащение. Будем надеяться, что продолжит нас радовать во второй части сезона. Думаю, многие люди желают ему только этого», — сказал Алтухов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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