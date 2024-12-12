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Баранник: последние две игры «Зенита» показали, что у команды есть кризис

Баранник: последние две игры «Зенита» показали, что у команды есть кризис
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о результатах сине-бело-голубых. Ранее «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» (2:3) и «Акрону» (1:2).

«Не думаю, что кризис только у Семака, — у всей команды он есть. Сергей Семак на протяжении долгого времени делал хорошую работу. Даже если до этого назревали проблемы, «Зениту» удавалось их преодолевать. Последние две игры показали, что кризис есть. Наверное, бразильцы уже были на чемоданах. Уже заранее записали «Зениту» шесть очков в этих встречах», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (39).

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