Орлов: «Оренбург» взял «и. о.» из «Спартака» — и посмотрите, как плохо выглядит

Известный журналист и комментатор, экс-нападающий «Зенита» Геннадий Орлов раскритиковал «Оренбург» за выбор главного тренера — клуб назначил Владимира Слишковича, который ранее занимал пост исполняющего обязанности наставника «Спартака».

«Не понимаю, зачем в «Оренбурге» тренера поменяли. Взяли того, что был «и. о.» в «Спартаке» — и посмотрите, как «Оренбург» с ним выглядит плохо. Руководители не просчитывают, кого взять, а просто гадают. Это урок всем президентам и директорам клубов. Вы изучите сперва тренерское портфолио, а после приглашайте. А у нас аналитика в области менеджмента дилетантская. Частая смена тренеров ни к чему хорошему не приводит», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.