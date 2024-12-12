Франк Артига сравнил работу тренером в России и Испании

Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига ответил, каково работать в России после Испании.

«В России есть техничные футболисты. Батраков, Глушенков, Тюкавин… Разница с Испанией заключается в уровне академий. Там очень хорошие условия и тренеры, там выращивают больше классных игроков. Это главный фактор для развития футбола в стране, на мой взгляд. Причём дело даже не в тренерских зарплатах, поскольку многие испанские детские специалисты, имея сильные навыки, совмещают тренерство с другой работой либо трудятся на общественных началах. Дело в самой системе, в её престижности и отлаженности. К сожалению, мало кто готов строить такую систему пять-семь лет, все хотят быстрых результатов. И это проблема. Без терпения, сильных академий и толковых тренеров ничего не добьёшься.

Что касается уже сложившихся игроков, то в России футбол построен на быстрых переходах от обороны к атаке и активных перемещениях бокс-ту-бокс. Из-за такой тактики сложно порой внедрить идеи, основанные на контроле мяча. Игроки видят свободные зоны и бегут туда. В этом случае результат на 90% определяется уровнем исполнителей, а не чем-то ещё», — приводит слова Артиги официальный сайт «Химок».